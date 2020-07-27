Фанаты вычислили новую девушку Амирана Сардарова, лицо которой он тщательно скрывал на всех фото

В начале месяца популярный блогер Амиран Сардаров поделился с подписчиками романтичной фотосессией с эффектной девушкой, чьё лицо было скрыто. Чуть позже российский фотограф из Лос-Анджелеса, который и снимал парочку, опубликовал ещё один снимок, где можно было разглядеть профиль прекрасной незнакомки. Не в силах терпеть официального объявления, фанаты начали своё расследование, которое привело их к Даше.

Фото © Instagram / amiran495 и nikolayshlykov

В комментариях поклонники Хача перебирали всех похожих красоток, упомянув и Анастасию Тукмачёву (которая больше известна как Настя Тукитук), и поэтессу Солу Монову, и телеведущую Алину Астровскую. Но в итоге все сошлись на Дарье Стыровой — украинской модели, которая уже не раз мелькала в светских новостях.

Фото © Instagram / amiran495

Даша Стырова уже встречалась с актёром Игорем Верником, за которого чуть не вышла замуж, получив предложение во время отпуска в Венеции. Затем девушка рассталась с артистом и переключилась на экс-солиста группы "Челси" Романа Архипова. Но и с ним Даша не связала свою судьбу. А теперь, по мнению фанатов, модель смогла заполучить сердце Амирана Сардарова.

Фото © ВКонтакте / Дарья Стырова