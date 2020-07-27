55-летняя Моника Беллуччи попала в объективы папарацци, шокировав тем, как внезапно постарело её лицо

В Сети появились свежие фотографии модели и актрисы Моники Беллуччи с улиц Парижа. Образ итальянки весьма сдержанный: длинное чёрное платье, сумка-мешок и забранные в хвост волосы. Но фанатов больше поразил её возраст, который резко дал о себе знать.

Фото © Instagram / zname_nitosti

Сейчас Беллуччи 55 лет, и, судя по фотографиям папарацци, её лицо медленно, но верно покрывается морщинами. Казалось бы, процесс вполне естественный и едва ли должен кого-то беспокоить, но у фанатов из России есть свой взгляд на это. В комментариях под новыми фотографиями звезды они выразили своё мнение.

Для 55 очень плохо... И с такими деньгами. Я не говорю об операциях... Но сейчас такие процедуры, такая косметика!!! Dianaradiart

Ребята, ей всего 55! Очень плохо выглядит и для своего возраста, и для обеспеченного человека, и, чёрт возьми, для такой прекрасной женщины!!! Sgushenkina

Фото © Instagram / zname_nitosti

Пока большая часть комментаторов возмущалась тем, что звезда не пользуется благами косметологии и хирургии, чтобы предотвратить старение, другие фанаты лишь удивлялись. Мол, одних звёзд мы осуждаем за то, что они делают пластику, а других — за то, что не делают. А главное, заметили, что для 55 лет женщина выглядит вполне хорошо и уж точно не заслуживает таких комментариев.

Она прекрасна в любом возрасте❤️ Nata_kino_post