Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

55-летняя Моника Беллуччи попала в объективы папарацци, шокировав тем, как внезапно постарело её лицо

Недавно папарацци удалось поймать Монику Беллуччи в объективы своих фотоаппаратов. И хоть грации актрисе не занимать, возраст всё равно даёт о себе знать.

272

Фото © Instagram / zname_nitosti

В Сети появились свежие фотографии модели и актрисы Моники Беллуччи с улиц Парижа. Образ итальянки весьма сдержанный: длинное чёрное платье, сумка-мешок и забранные в хвост волосы. Но фанатов больше поразил её возраст, который резко дал о себе знать.

Фото © Instagram / zname_nitosti

Сейчас Беллуччи 55 лет, и, судя по фотографиям папарацци, её лицо медленно, но верно покрывается морщинами. Казалось бы, процесс вполне естественный и едва ли должен кого-то беспокоить, но у фанатов из России есть свой взгляд на это. В комментариях под новыми фотографиями звезды они выразили своё мнение.

Для 55 очень плохо... И с такими деньгами. Я не говорю об операциях... Но сейчас такие процедуры, такая косметика!!!

Dianaradiart

Ребята, ей всего 55! Очень плохо выглядит и для своего возраста, и для обеспеченного человека, и, чёрт возьми, для такой прекрасной женщины!!!

Sgushenkina

Фото © Instagram / zname_nitosti

Пока большая часть комментаторов возмущалась тем, что звезда не пользуется благами косметологии и хирургии, чтобы предотвратить старение, другие фанаты лишь удивлялись. Мол, одних звёзд мы осуждаем за то, что они делают пластику, а других — за то, что не делают. А главное, заметили, что для 55 лет женщина выглядит вполне хорошо и уж точно не заслуживает таких комментариев.

Она прекрасна в любом возрасте❤️

Nata_kino_post

Она красиво стареет. Никакой пластики, всё натурально. Уважаю таких женщин. А то некоторых пластика уродует

Marishkulanina

Актёр из "Остаться в живых" шокировал поклонников, ведь за 10 лет он ничуть не постарел

Дэниэл Дэ Ким — живое доказательство того, что жизнь без старения возможна. Актёр, исполнивший роль Джина Квона в культовом сериале "Остаться в живых", за последние 10 лет не постарел ни на день. И мужчина даже раскрыл свой секрет.

Выбор редакции

Loading...