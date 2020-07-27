Седокова в бикини доказала, что жених знает все её лучшие ракурсы, выложив жаркое фото

37-летняя Анна Седокова на днях объявила, что собирается замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. И чтобы доказать поклонникам, что они идеальная пара, певица опубликовала в "Инстаграме" фото в купальнике. Так экс-участница группы "ВИА Гра" хотела наглядно продемонстрировать, что её молодой жених лучше всех знает, какой ракурс у певицы самый выигрышный.

Фото © Instagram / annasedokova

На снимке Анна позировала на веранде, повернувшись к камере боком и показав женственные изгибы. Бежевый, под цвет кожи купальник позволил фантазии поклонников певицы разгуляться не на шутку. А чтобы добавить образу ярких красок, звезда надела несколько браслетов, кольцо и солнцезащитные очки. Подписчики оценили и мастерство Яниса, и подтянутую фигуру исполнительницы, которой любой позавидует.

Фото © Instagram / annasedokova

Вот это вид!.. 😳😍 nastya_ulet

Боже, моя любимая женщина 🔥 juli14.03

Воу воу воу 🔥 <br/>margaritamargo52

Фото © Instagram / annasedokova