Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Седокова в бикини доказала, что жених знает все её лучшие ракурсы, выложив жаркое фото

И фанаты вынуждены были признать, что Янис действительно разбирается, с какой стороны лучше фотографировать любимую.

94

Фото © Instagram / annasedokova

37-летняя Анна Седокова на днях объявила, что собирается замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. И чтобы доказать поклонникам, что они идеальная пара, певица опубликовала в "Инстаграме" фото в купальнике. Так экс-участница группы "ВИА Гра" хотела наглядно продемонстрировать, что её молодой жених лучше всех знает, какой ракурс у певицы самый выигрышный.

Фото © Instagram / annasedokova

На снимке Анна позировала на веранде, повернувшись к камере боком и показав женственные изгибы. Бежевый, под цвет кожи купальник позволил фантазии поклонников певицы разгуляться не на шутку. А чтобы добавить образу ярких красок, звезда надела несколько браслетов, кольцо и солнцезащитные очки. Подписчики оценили и мастерство Яниса, и подтянутую фигуру исполнительницы, которой любой позавидует.

Фото © Instagram / annasedokova

Вот это вид!.. 😳😍

nastya_ulet

Боже, моя любимая женщина 🔥

juli14.03

Воу воу воу 🔥

<br/>margaritamargo52

Фото © Instagram / annasedokova

Сейчас Анна Седокова сделала небольшой перерыв в карьере, чтобы отдохнуть в Майями, США. Сюда вместе с Янисом певица приехала на день рождения дочери Моники и осталась провести отпуск. Исполнительница два года выступала с группой "ВИА Гра", войдя в золотой состав коллектива. После певица начала активно заниматься личной жизнью, а позже переключилась на сольные выступления.

Латвийский баскетболист сделал предложение Анне Седоковой спустя год отношений

Пара наконец-то решила узаконить свои отношения, о чём и сообщила на своих страничках в соцсетях.

Выбор редакции

Loading...