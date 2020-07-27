Кудрявцева оказалась самой знаменитой алкоголичкой по версии Google, и её реакция говорит сама за себя

Ларис, ты вторая 😂 Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего( даже шампанское на Новый Год), то да — алкоголичка, как грится, собственной персоной. И ещё на первом месте !!! Гугл е***я [с ума сошёл] совсем? 😂Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет 🤷‍♀️

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