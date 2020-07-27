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Кудрявцева оказалась самой знаменитой алкоголичкой по версии Google, и её реакция говорит сама за себя

Люди используют Google для того, чтобы докопаться до истины. Но, судя по словам русских звёзд, система фильтрует слухи не лучше бабушек у подъезда.

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Фото © Instagram / leratv

Недавно Кудрявцева опубликовала у себя в Instagram весьма странный скриншот. Оказывается, по поисковому запросу "знаменитые женщины-алкоголички" Google выдаёт список, который возглавляет сама Лера. Звезде такая ситуация совсем не понравилась.

Ларис, ты вторая 😂 Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего( даже шампанское на Новый Год), то да — алкоголичка, как грится, собственной персоной. И ещё на первом месте !!! Гугл е***я [с ума сошёл] совсем? 😂Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет 🤷‍♀️

leratv

Фото © Instagram / leratv

Телезвезда отнеслась к ситуации с юмором. Сразу после публикации топ-списка в комментариях присоединились к обсуждению и российские селебрити. Конечно, не упустив возможности пошутить.

Не переживай, Лер, по их версии, мы разводимся, потому что я алкоголик ) встретимся в вытрезвителе )

Гарик Харламов

Лер, хорош бухать и выкладывать свои высокие рейтинги!!!😂

Ксения Собчак

Девчульки, я на самогоночке сегодня по-тихому

Эвелина Блёданс

Фото © Instagram / leratv, _larisa_guzeeva_

Гузеева, занявшая третье место в списке, также отреагировала на публикацию Леры Кудрявцевой. Правда, цензура не позволяет публиковать подобные комментарии в СМИ. Фанаты же телезвёзд, увидев, в чьи ряды записали их кумиров, сразу встали на их защиту.

Шикарно выглядите, для алкоголички😂😂😂не подскажете, что пьёте??

olya130983

Что за.....😁 Лера, мы вас любим, как бы "Гугл" ни обзывался

irin_alexandrovna

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