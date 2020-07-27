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Из-за пожара в московском СИЗО эвакуировали 850 человек. Лайф публикует видео с места

Причины возгорания выясняются.

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Из СИЗО № 6 "Печатники" в Москве, где произошёл пожар, эвакуировали уже 850 человек. Все арестанты находятся в безопасном месте не территории изолятора, сообщает УФСИН.

Пожарная тревога в СИЗО № 6 сработала во время заседания по делу экс-чиновницы Минобрнауки Лукашевич

Сигнализация прозвучала прямо во время оглашения, но обвиняемая даже не шелохнулась.

Напомним, ранее стало известно, что на территории женского СИЗО № 6 на Шоссейной улице произошло возгорание в пекарне. Очевидцы наблюдали на месте густой чёрный дым. При этом информация о пострадавших не поступала.

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