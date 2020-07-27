Пожарная тревога в СИЗО № 6 сработала во время заседания по делу экс-чиновницы Минобрнауки Лукашевич

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Система тревожного оповещения о пожаре в женском СИЗО № 6 на Шоссейной улице сработала в тот момент, когда Мосгорсуд слушал жалобу на арест бывшего заместителя главы Министерства образования и науки РФ Марины Лукашевич. Обвиняемая, находясь в изоляторе, общалась с судом по видеосвязи.

Экс-чиновница, услышав сигнализацию, даже глазом не повела. Вскоре на территории СИЗО была объявлена эвакуация, однако суд успел вынести решение о том, что Лукашевич остаётся под стражей.

Как уже сообщал Лайф, 3 июля стало известно, что в Москве задержали двух человек по делу о крупном хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов. Позже выяснилось, что одна из подозреваемых — замглавы ведомства Марина Лукашевич. Её арестовали до 16 августа.