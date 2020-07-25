Дом на побережье. Все подводные камни и нюансы покупки жилья на Чёрном море

Аналитики из ЦИАН и "Райффайзенбанка" провели опрос среди россиян и выяснили, что 44% хотели бы приобрести собственное жильё на побережье Чёрного моря для летнего отдыха. К такой идее склоняются люди в возрасте 36–45 лет со средним уровнем дохода 30–60 тыс. руб. в месяц. Лайф решил поговорить с экспертами по недвижимости и узнать, насколько выгодно вкладывать свои деньги в дома и квартиры на морском побережье.

В "Авито. Недвижимости" советуют перед покупкой точно определиться с типом жилья, в которое покупатель собирается вкладывать деньги. Одно дело — загородный дом, другое — квартира в одном из курортных городов.

В Краснодарском крае наиболее дорогие объекты (городские и загородные) выставлены на продажу в Сочи и Геленджике, а в Крыму — в Ялте. При этом большей популярностью у потенциальных покупателей пользуется жильё в черте города Представитель сервиса "Авито. Недвижимость"

Пока Краснодарский край обгоняет Крым по величине потребительского спроса, однако по темпам его роста Крым уже опережает. Так, в июне 2020 года по сравнению с маем спрос на покупку городской недвижимости в Краснодарском крае увеличился на 3,9%, в Крыму — на 7,6%.

Средняя стоимость загородных объектов в Феодосии, например, составляет 3,5 млн руб., в Севастополе — 5 млн руб., а в Алуште — 8 млн руб. Приобрести загородное жильё в Анапе можно в среднем за 6 млн руб., в Сочи — за 12 млн руб., в Туапсе — за 3,3 млн руб., в Геленджике — за 10 млн руб.

Стоит отметить, что приобрести квартиру на Черноморском побережье в основном дешевле, чем дом за городом. Так, в "Авито. Недвижимости" отметили, что средняя цена городских объектов в Ялте — 6,4 млн руб., в Феодосии — 3,3 млн руб., в Алуште — 4,5 млн руб., в Керчи — 2,6 млн руб., в Севастополе — 4,5 млн руб.

Средняя стоимость городского жилья в Сочи составляет 5,1 млн руб., в Анапе — 3,2 млн руб., в Геленджике — 4,3 млн руб., а в Новороссийске — 3 млн. руб. Генеральный директор Golden Brown Sochi Татьяна Бурлаковская рассказала, что наиболее востребованным среди черноморских городов является Сочи, потому что это круглогодичный курорт, имеющий развитую инфраструктуру. Кроме того, там постоянно проходят различные крупные спортивные и деловые мероприятия, благодаря чему спрос на аренду жилья в период их проведения многократно возрастает.

— Стоит отметить и создание посёлка Сириус, где будет развитая социальная и спортивная инфраструктура, что также даст мощный толчок для роста сочинского рынка недвижимости. Поэтому покупать недвижимость сейчас там выгодно. Однако цены стабильно растут, даже несмотря на пандемию, — говорит Татьяна Бурлаковская.

Эксперт также отметила, что перед покупкой жилья на море нужно изначально понимать, какие цели вы преследуете. Например, приобрести недвижимость на ранней стадии строительства и продать её после ввода проекта в эксплуатацию, заработав таким образом на приросте цены. Ещё варианты — сдавать квартиру в аренду туристам либо иметь дом для отдыха или постоянного проживания в случае переезда, что особенно актуально после пандемии.

Татьяна Бурлаковская предупреждает, что черноморские рынки недвижимости достаточно своеобразные и несут риски для неподготовленного покупателя. Долгое время в том же Сочи процветала незаконная застройка, отголоски которой есть до сих пор. Сейчас крупнейшие компании работают по эскроу-счетам, а местные власти активно борются с недобросовестными застройщиками и самостроями.