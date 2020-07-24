Рейтинг возвращенцев. Как Wildberries и Lamoda провоцируют вас скупать всё, что вы заказали, и как хитрят со скидками

Что означает "процент возврата"?

Клиенты Wildberries и Lamoda теряют выгоду из-за того, что не хотят забирать весь заказ. Допустим, вы заказали десять вещей. Одна не подошла вам по размеру, другая — по фасону, третья не устроила качеством. В итоге вы забрали только семь вещей, остальные решили вернуть в магазин. То есть возврат — 30%. Из-за этой цифры ваш рейтинг в магазине снижается, вы больше не сможете расчитывать на хорошую персональную скидку.

На Lamoda максимальный размер персональной скидки — 25%, на Wildberries — 17–20%, в зависимости от категории товаров.

Чтобы получить заветные проценты, нужно внимательно выбирать товар, чтобы не пришлось его возвращать, и заказывать только то, что вам действительно нужно. Иначе рейтинг падает, скидки уменьшаются, выгода снижается.

Но даже если процент возврата у вас небольшой и персональная скидка есть, вы не всегда сможете её применить.

Куда пропадает скидка?

Покупательница Wildberries из Санкт-Петербурга написала на сайте отзывов жалобу.

— Когда моя персональная скидка достигла 17%, я стала замечать, что к большинству заказываемых товаров она почему-то не применяется или применяется в меньшем объёме. На мои обращения по этому поводу приходили какие-то отписки. А теперь и вовсе прежней таблички уже и след простыл, персональная скидка обнулена, а рядом издевательская надпись: повышаем на время вашу скидку — 15%, — рассказывает клиентка.

По словам службы поддержки сервиса, скидка постоянного покупателя действует на многие товары ассортимента, но не на все. На некоторые бренды или категории товаров она может не действовать или быть ограниченной в размере.

— При этом на данный момент мы проводим акции, нацеленные на временное увеличение скидки постоянного покупателя. С 8 июля скидка постоянного покупателя будет рассчитана по новой системе: она будет зависеть только от суммы выкупа покупателя за весь период сотрудничества, — добавляет представитель магазина.

Кроме того, в каждом регионе могут быть разные скидки и акции. Поэтому всегда нужно проверять геолокацию, которую вам определил онлайн-ретейлер. Если она неверная, нужно поменять её вручную. Иначе может произойти ситуация, как у Натальи из Москвы: девушка заказывала щётку для мытья окон, которая в каталоге стоила 621 рубль, а в корзине вдруг подорожала до 690 рублей. Оказалось, что проблема в том, что город заказа и город доставки не совпадали, поэтому московская акция не распространялась на щётку.

15% = 17%

— Моя дочь, которой 13 лет, решила самостоятельно зарегистрироваться на этом сайте [Wildberries], заказала какую-то ерунду за три копейки, и у неё персональная скидка — 15%, у меня — 17%, я покупаю в этом магазине с 2012 года. Дочь джинсы попросила купить ей, я решила сравнить цену у себя и у неё, и выяснилось, что цена одинаковая, хотя скидки разные! — пишет на форуме одна из покупательниц.

Как именно рассчитывалась скидка на джинсы, непонятно. Возможно, покупателям нужно проверять размер предоставляемой скидки на каждый товар, чтобы не быть обманутыми. Служба поддержки сервиса отмечает, что периодически в маркетплейсе проводится акция "Клиентские дни", по условиям которой всем покупателям временно предоставляется скидка 20% или размер их скидки временно увеличивается на определённую величину. Соответственно, у постоянного и у нового покупателя стоимость на один и тот же товар может быть одинаковой.

Если вы заметили несоответствие размера скидки и указанной цены, сделайте скрины нарушений и направьте письменную жалобу в службу поддержки маркетплейса. Если проблема остаётся нерешённой, обратитесь в Роспотребнадзор. Чтобы не переплачивать, необходимо отстаивать свои права.