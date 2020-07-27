Вячеслав Зайцев из-за болезни не может сам передвигаться по шикарному особняку — видео

Видео © Instagram / tatyanamixalkova

82-летний российский модельер Вячеслав Зайцев, страдающий болезнью Паркинсона уже несколько лет, не может самостоятельно перемещаться по своему шикарному особняку в несколько этажей. Кадры, на которых дизайнер передвигается при помощи специального устройства, опубликовала в "Инстаграме" супруга режиссёра Никиты Михалкова Татьяна.

— В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в доме-музее в Каблуково... Любим, ценим и уважаем, — подписала пост Михалкова.

Зайцев не в состоянии сам преодолевать многочисленные ступени, чтобы подняться или спуститься на другой этаж, поэтому в его коттедже появилась конструкция, которая заметно облегчает эту процедуру. Также Татьяна Михалкова выложила фото, на котором она в качестве модели предстала в пальто от модельера. По её словам, снимок сделан половину века назад.