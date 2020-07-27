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Вячеслав Зайцев из-за болезни не может сам передвигаться по шикарному особняку — видео

Модельер страдает болезнью Паркинсона уже несколько лет.

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Видео © Instagram / tatyanamixalkova

82-летний российский модельер Вячеслав Зайцев, страдающий болезнью Паркинсона уже несколько лет, не может самостоятельно перемещаться по своему шикарному особняку в несколько этажей. Кадры, на которых дизайнер передвигается при помощи специального устройства, опубликовала в "Инстаграме" супруга режиссёра Никиты Михалкова Татьяна.

В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в доме-музее в Каблуково... Любим, ценим и уважаем, — подписала пост Михалкова.

Зайцев не в состоянии сам преодолевать многочисленные ступени, чтобы подняться или спуститься на другой этаж, поэтому в его коттедже появилась конструкция, которая заметно облегчает эту процедуру. Также Татьяна Михалкова выложила фото, на котором она в качестве модели предстала в пальто от модельера. По её словам, снимок сделан половину века назад.

Напомним, Вячеслав Зайцев завершил свою карьеру модельера в 2018 году. Два года назад он представил свою последнюю коллекцию. Само мероприятие было приурочено к его 80-летию.

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