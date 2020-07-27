"Хотел заслужить одобрение компании". Психолог объяснила мотивы прикурившего от церковной свечи в храме подростка

Подросток из Читы, который прикурил сигарету в кафедральном соборе от церковной свечи, сделал это ради одобрения компании, считает детский психолог Наталья Наумова. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам эксперта, молодой человек крестится, а также подпрыгивает перед входом в храм, что свидетельствует о поступке, сделанном ради чьего-то уважения или похвалы.
— Эта такая нестандартная смесь, она показывает нам, что у него нет искреннего желания совершить осуждаемое действие, а есть потребность заслужить одобрение своей компании, вот и всё, — пояснила Наумова.
В Чите подросток прикурил от свечи в соборе. Полиция проводит проверкуПо признанию молодого человека, набравшее более тысячи просмотров видео было записано ради его подписчиков.
Сам подросток за свой поступок уже извинился перед всеми, кого задел его ролик, написав, что "не знал, что и вправду может получиться так".
Ранее Лайф рассказывал о жителе Приморья, который позагорал в чаше Вечного огня и даже прикурил от пламени сигарету.
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