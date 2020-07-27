"Хотел заслужить одобрение компании". Психолог объяснила мотивы прикурившего от церковной свечи в храме подростка

Подросток из Читы, который прикурил сигарету в кафедральном соборе от церковной свечи, сделал это ради одобрения компании, считает детский психолог Наталья Наумова. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам эксперта, молодой человек крестится, а также подпрыгивает перед входом в храм, что свидетельствует о поступке, сделанном ради чьего-то уважения или похвалы.

— Эта такая нестандартная смесь, она показывает нам, что у него нет искреннего желания совершить осуждаемое действие, а есть потребность заслужить одобрение своей компании, вот и всё, — пояснила Наумова.

Сам подросток за свой поступок уже извинился перед всеми, кого задел его ролик, написав, что "не знал, что и вправду может получиться так".