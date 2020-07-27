Учёные открыли нервные клетки, отвечающие за влечение и "мужскую" агрессию

Нейрофизиологи из США лишили мышей-самцов интереса к противоположному полу и агрессии, заблокировав в их мозге две цепочки нейронов. Результаты их исследования представлены в научном журнале Nature Neuroscience.

Как пояснила одна из авторов исследования Даюй Линь, открытие клеток, отвечающих за агрессивное и половое поведение у мышей, в перспективе может помочь обнаружить схожие области в человеческом мозге. Тогда специалисты смогут понять, как на них можно воздействовать, к примеру, лекарствами.

— При этом мы не исключаем, что аналогичных цепочек нейронов у человека может и не быть, — отметила доцент Нью-Йоркского университета.

Ещё девять лет назад Линь и её коллеги выяснили, что половое влечение и агрессия у мышей связаны с одной и той же областью мозга — вентромедиальным гипоталамусом. Позднее учёные доказали, что связь характерна лишь для самцов.