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Учёные открыли нервные клетки, отвечающие за влечение и "мужскую" агрессию

Впрочем, не исключено, что у человека аналогичных мышиных цепочек может и не быть.

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Фото © Pixabay

Нейрофизиологи из США лишили мышей-самцов интереса к противоположному полу и агрессии, заблокировав в их мозге две цепочки нейронов. Результаты их исследования представлены в научном журнале Nature Neuroscience.

Как пояснила одна из авторов исследования Даюй Линь, открытие клеток, отвечающих за агрессивное и половое поведение у мышей, в перспективе может помочь обнаружить схожие области в человеческом мозге. Тогда специалисты смогут понять, как на них можно воздействовать, к примеру, лекарствами.

При этом мы не исключаем, что аналогичных цепочек нейронов у человека может и не быть, — отметила доцент Нью-Йоркского университета.

Учёные: Оболочки мозга производят новые нервные клетки

Оболочки мозга оказались резервуаром для стволовых клеток, из которых появляются новые нейроны коры больших полушарий.

Ещё девять лет назад Линь и её коллеги выяснили, что половое влечение и агрессия у мышей связаны с одной и той же областью мозга — вентромедиальным гипоталамусом. Позднее учёные доказали, что связь характерна лишь для самцов.

Ранее учёные из международной исследовательской группы выяснили, что яд паука-кругопряда можно использовать для блокировки активности нейрорецепторов головного мозга человека.

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