Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времён

Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Квентин Тарантино перечислил 11 картин, которые считает лучшими фильмами всех времён. Об этом сообщает Far Out Magazine.

Список возглавила лента Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой". Также в него попали "Таксист", "Челюсти", "Ящик Пандоры", "Прокол", "Пять гробниц по пути в Каир", "Только ваш", "Кэрри", "Рио Браво", "Пять пальцев смерти" и "Его девушка Пятница".

— Когда меня спрашивают, ходил ли я в киношколу, я отвечаю: "Нет, я ходил в кино", — отметил в своё время Тарантино.