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Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времён

Известный режиссёр ранее отмечал, что никогда не ходил в киношколу, предпочитая ей кинотеатр.

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Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Квентин Тарантино перечислил 11 картин, которые считает лучшими фильмами всех времён. Об этом сообщает Far Out Magazine.

Список возглавила лента Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой". Также в него попали "Таксист", "Челюсти", "Ящик Пандоры", "Прокол", "Пять гробниц по пути в Каир", "Только ваш", "Кэрри", "Рио Браво", "Пять пальцев смерти" и "Его девушка Пятница".

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Большая часть картин из списка оказалась снята в прошлом веке.

Когда меня спрашивают, ходил ли я в киношколу, я отвечаю: "Нет, я ходил в кино", — отметил в своё время Тарантино.

Напомним, ранее Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия. Лидером списка стала картина Дэвида Финчера "Социальная сеть". Фильм был удостоен премии "Оскар" за лучший звук, лучшую музыку к фильму и лучший адаптированный сценарий.

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