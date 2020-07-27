Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времён

Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Квентин Тарантино перечислил 11 картин, которые считает лучшими фильмами всех времён. Об этом сообщает Far Out Magazine.
Список возглавила лента Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой". Также в него попали "Таксист", "Челюсти", "Ящик Пандоры", "Прокол", "Пять гробниц по пути в Каир", "Только ваш", "Кэрри", "Рио Браво", "Пять пальцев смерти" и "Его девушка Пятница".
Режиссёр "Тёмного рыцаря" и "Начала" назвал тридцатку любимых фильмовБольшая часть картин из списка оказалась снята в прошлом веке.
— Когда меня спрашивают, ходил ли я в киношколу, я отвечаю: "Нет, я ходил в кино", — отметил в своё время Тарантино.
Напомним, ранее Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия. Лидером списка стала картина Дэвида Финчера "Социальная сеть". Фильм был удостоен премии "Оскар" за лучший звук, лучшую музыку к фильму и лучший адаптированный сценарий.