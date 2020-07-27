Ходили мириться в кафе. Лайф публикует видео, сделанное за несколько часов до расчленения петербурженки мужем

За несколько часов до расправы над 23-летней женой 28-летний житель Петербурга был с ней в кафе. Мужчина рассчитывал примириться. В распоряжении Лайфа оказалась эксклюзивная запись с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в заведение муж с женой пришли вместе. По словам источника, они провели там около часа, выпили по коктейлю, больше ничего не заказывали. Беседовали супруги уважительно. Кафе пара, на днях отметившая вторую годовщину свадьбы, покинула также вместе.

Напомним, туловище девушки без головы, рук и ног было найдено у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством. На допросе он сознался в совершении преступления и заплакал.