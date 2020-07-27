"Мне очень стыдно и очень жаль". СК опубликовал видео с допроса петербуржца, расчленившего супругу

Следственный комитет опубликовал видео с допроса жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в том, что убил и расчленил свою супругу.
— Мне очень стыдно перед родителями моей жены. <...> Мне очень стыдно и очень жаль за то, что я натворил, — говорит мужчина на кадрах, отмечая, что ему сейчас тяжело.
Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Согласно информации от источника Лайфа, на допросе мужчина заплакал.
Лайф публикует видео петербургского двора, где нашли расчленённое тело женщиныПо подозрению в расправе уже задержан муж убитой.
Напомним, туловище женщины без головы, рук и ног было найдено у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством.