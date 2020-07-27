"Мне очень стыдно и очень жаль". СК опубликовал видео с допроса петербуржца, расчленившего супругу

Следственный комитет опубликовал видео с допроса жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в том, что убил и расчленил свою супругу.

— Мне очень стыдно перед родителями моей жены. <...> Мне очень стыдно и очень жаль за то, что я натворил, — говорит мужчина на кадрах, отмечая, что ему сейчас тяжело.

Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Согласно информации от источника Лайфа, на допросе мужчина заплакал.