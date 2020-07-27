В Киеве заявили о нарушении перемирия республиками Донбасса

Командующий объединёнными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что республики Донбасса нарушили перемирие менее чем через час после вступления в силу приказов о прекращении огня.

— С начала прекращения огня со стороны республик Донбасса осуществили два обстрела. Один из обстрелов был в 0:20 – 0:45. Потерь со стороны украинских военных нет, — сказал он во время брифинга, отметив, что "ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая".

По словам Кравченко, около девяти утра военные ДНР и ЛНР совершили три выстрела с помощью противотанковых гранатомётов, были обстреляны украинские подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Командующий объединёнными силами Украины отметил, что Незалежная не открывала ответного огня, но добавил, что украинским военным "никто не может запретить защищать себя".

Донецкая и Луганская народные республики пока не комментируют заявление Кравченко.