Дегтярёв ждёт от ресторанов Хабаровского края ответственности перед открытием для посетителей

Власти ждут от рестораторов ответственного подхода и соблюдения всех требований безопасности, после того как в регионе снимут ограничения на работу предприятий общественного питания, заявил в ходе совещания врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

— Мы должны быть уверены, что предприниматели будут соблюдать все взятые на себя обязательства. Мы переживаем не самые лёгкие времена и только вместе сможем выйти из непростой ситуации, — цитирует его слова пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.

Он добавил, что со своей стороны краевые власти гарантируют общий контроль за эпидемиологической обстановкой и окажут предприятиям помощь в развитии. Поэтапное открытие рассматривается, но при условии, что предприниматели пройдут инструктаж и будут соблюдать все рекомендации контролирующих органов.

Отмечается, что приблизительная дата открытия ресторанов и кафе — 9 августа. Однако до этого срока предпринимателям необходимо пройти проверку, оснастить свои заведения антисептиками, масками и дистанционными столами. В случае нарушений предусмотрены штрафы и даже закрытие заведения по решению суда.