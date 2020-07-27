Дегтярёв ждёт от ресторанов Хабаровского края ответственности перед открытием для посетителей

Власти ждут от рестораторов ответственного подхода и соблюдения всех требований безопасности, после того как в регионе снимут ограничения на работу предприятий общественного питания, заявил в ходе совещания врио губернатора края Михаил Дегтярёв.
"Цель приезда — снять фильм". Шнуров пообщался с жителями ХабаровскаПолитик и продюсер прогулялся по городу в сопровождении толпы и под звуки сигналящих машин.
— Мы должны быть уверены, что предприниматели будут соблюдать все взятые на себя обязательства. Мы переживаем не самые лёгкие времена и только вместе сможем выйти из непростой ситуации, — цитирует его слова пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
Он добавил, что со своей стороны краевые власти гарантируют общий контроль за эпидемиологической обстановкой и окажут предприятиям помощь в развитии. Поэтапное открытие рассматривается, но при условии, что предприниматели пройдут инструктаж и будут соблюдать все рекомендации контролирующих органов.
Отмечается, что приблизительная дата открытия ресторанов и кафе — 9 августа. Однако до этого срока предпринимателям необходимо пройти проверку, оснастить свои заведения антисептиками, масками и дистанционными столами. В случае нарушений предусмотрены штрафы и даже закрытие заведения по решению суда.
Напомним, что ранее Дегтярёв пообщался с участниками акции в поддержку Фургала в Хабаровске, а также жителями двух других населённых пунктов. Врио главы края также намерен создать народный совет, чтобы слышать реальный голос людей.
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