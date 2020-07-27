Богатыри Невы. Главный военно-морской парад в Петербурге в необычном формате

Команда "Гигарамы" запечатлела прошедший парад в честь Дня ВМФ России в необычном формате. На экране устройства двигаются корабли парадного строя по реке Неве, а зритель проекта, пользуясь понятным интерфейсом, может зумить картинку для детального рассмотрения военной техники. Увеличивайте изображение и рассматривайте каждый корабль.

Попасть на мероприятие в этом году смогли не все желающие, а только местные жители.

Красиво и трогательно. Зрители главного военно-морского парада поделились с Лайфом своими впечатлениями — видео Попасть на мероприятие в этом году смогли не все желающие, а только местные жители.

Как ранее рассказывал Лайф, Северная столица уже в четвертый раз приняла Главный военно-морской парад страны. Для участия в празднике в Санкт-Петербург прибыли боевые корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской дивизии. Всего было задействовано 46 кораблей и подводных лодок, а также самолёты авиации. Штурмовики Су-25БМ окрасили небо над Северной столицей в цвета российского триколора.