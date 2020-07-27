Хватило на 4 дня. Экс-тренер "Зенита" уволился из "Динамо Киев" сразу после назначения

Румынский специалист Мирча Луческу принял решение уволиться из киевского "Динамо" спустя всего четыре дня после назначения. Такое решение он принял из-за негативного настроя болельщиков, которые не могут забыть ему работу в команде принципиального соперника — в донецком "Шахтёре".

— Я не могу согласиться с тем, что собственные фанаты действуют против интересов своего клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны фанатов, поддержка которых нужна команде, — признался Луческу. — Мой приезд в "Динамо" никак не связан с финансами. Это последнее, что меня интересовало. Я хотел вернуться в футбол, на Украину, снова окунуться в эту волнующую и непредсказуемую атмосферу.