Хватило на 4 дня. Экс-тренер "Зенита" уволился из "Динамо Киев" сразу после назначения

Румынский специалист Мирча Луческу принял решение уволиться из киевского "Динамо" спустя всего четыре дня после назначения. Такое решение он принял из-за негативного настроя болельщиков, которые не могут забыть ему работу в команде принципиального соперника — в донецком "Шахтёре".
— Я не могу согласиться с тем, что собственные фанаты действуют против интересов своего клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны фанатов, поддержка которых нужна команде, — признался Луческу. — Мой приезд в "Динамо" никак не связан с финансами. Это последнее, что меня интересовало. Я хотел вернуться в футбол, на Украину, снова окунуться в эту волнующую и непредсказуемую атмосферу.
"Динамо" расторгло контракты с семью футболистами, включая ПанченкоУ всех этих игроков истекают контракты, которые было решено не продлевать.
Луческу 12 лет тренировал "Шахтёр" из Донецка. Под его руководством команда восемь раз становилась чемпионом Украины, шесть раз — обладателем Кубка Украины, а также обладателем Кубка УЕФА.