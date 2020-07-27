Родченков всё не угомонится. Зачем главный сказочник нашего спорта напомнил о себе?

У бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, а, скорее всего, людей от его имени, 30 июля выходит автобиографическая книга о якобы допинге в России под названием "Дело Родченкова" (The Rodchenkov Affair). Иностранные СМИ опубликовали отрывки из неё, а в ВВС даже сделали интервью с самим беглецом, которое он дал им через Zoom. Правда, на видео он опять с тряпочкой на лице и в шляпе...

Фото © BBC

Что на этот раз он утверждает? А утверждает он то, что СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года вовсе не по политическим соображениям.

— Советы планировали замаскировать лабораторию на корабле после того, как было объявлено, что на Олимпиаде смогут обнаружить все запрещённые препараты, включая станозолол и тестостерон. Тестирование советских спортсменов перед их отъездом оказалось недостаточным. Нужно было иметь собственную лабораторию там, на месте, чтобы скрыть наличие запрещённых препаратов в анализах, — утверждает Родченков. — Когда же Лос-Анджелес не позволил нашему кораблю войти в гавань, это стало последней каплей. Политбюро объявило о полном бойкоте Олимпиады.

Интересно, откуда он всё это знал в деталях, учитывая, что молодой Родченков пришёл работать в Московскую антидопинговую лабораторию в 1985 году...

Он пишет в книге и о том, что СССР на Олимпиаде 1988 года сделал собственную секретную лабораторию на лайнере "Михаил Шолохов", а также о допинг-контроле на Играх доброй воли 1986 года (состязаниях между атлетами США и СССР).

— Наша лаборатория выявила 14 положительных результатов, но люди из Госкомспорта решили не докладывать о них. Никто не хотел пятнать ту самую "альтернативную Олимпиаду", — пишет Родченков. — Я сознательно обманывал антидопинговые власти мира более десяти лет как для прославления российских спортсменов, так и для удовольствия спортивных чиновников, стремившихся увековечить успехи России. Я оправдывал свои действия тем, что ни в СССР, ни в России никогда не было реального допинг-контроля, поэтому я продолжал идти проторённой дорожкой.

Выход книги Родченкова в свет как будто чисто случайно совпадает с 40-летним юбилеем Олимпиады в Москве. И все его предыдущие заявления совпадали с проведением главных спортивных игр. И ещё одна деталь — книга написана на английском языке. А вот видео того, как он им владеет...

Видео © ВВС

Кто он такой и почему скрывается?

Григорий Родченков — самая загадочная фигура в мире спорта последних лет. После увольнения из Московской антидопинговой лаборатории он сбежал в США, где стал информатором WADA и скандально обвинил российских спортсменов в массовом применении допинга.

Загадочное в этой истории то, что он очень много говорит, но самого его давно никто не видел. Во всех интервью он появляется с закрытым лицом. Иногда ему изменяют голос или записывают по громкой связи телефона.

Фото © ВВС

Два года назад телеканал CBS показал анонс выпуска программы с Григорием Родченковым, который перенёс череду пластических операций. После этого интервью разгорелись споры о том, кто на самом деле появился в эфире телеканала, так как отличия во внешности были разительными.

Фото © CBS

Более того, его психическое состояние вызывает множество вопросов. Известно, что он несколько раз пытался свести счёты с жизнью, а также о том, что Родченков распространял среди своих же коллег эротических материалы, а также публиковал их в Сети под псевдонимом.

Ну и главное. Спортивный адвокат Артём Пацев, который защищал наших спортсменов в CAS, сообщал, что на слушании в суде, где Родченков давал показания по видеосвязи с закрытым тряпкой лицом, он путался в своих же показаниях. А позже его подписи в документах, где он обвиняет российский спортсменов, были признаны поддельными. Наших спортсменов после обвинений Родченкова, конечно, оправдали. В документе, опубликованном на сайте CAS, сообщается, что Родченков никогда не давал коктейль "Дюшес" ни одному спортсмену и что он никогда не видел, чтобы этот коктейль пили спортсмены.