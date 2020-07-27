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Родченков всё не угомонится. Зачем главный сказочник нашего спорта напомнил о себе?

На этой неделе сбежавший в США Григорий Родченков выпускает свою книгу, где вновь бездоказательно обвиняет спортсменов. Прошёлся он и по советским атлетам.

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Фото © Imago / ТАСС

У бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, а, скорее всего, людей от его имени, 30 июля выходит автобиографическая книга о якобы допинге в России под названием "Дело Родченкова" (The Rodchenkov Affair). Иностранные СМИ опубликовали отрывки из неё, а в ВВС даже сделали интервью с самим беглецом, которое он дал им через Zoom. Правда, на видео он опять с тряпочкой на лице и в шляпе...

Фото © BBC

Что на этот раз он утверждает? А утверждает он то, что СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года вовсе не по политическим соображениям.

Советы планировали замаскировать лабораторию на корабле после того, как было объявлено, что на Олимпиаде смогут обнаружить все запрещённые препараты, включая станозолол и тестостерон. Тестирование советских спортсменов перед их отъездом оказалось недостаточным. Нужно было иметь собственную лабораторию там, на месте, чтобы скрыть наличие запрещённых препаратов в анализах, утверждает Родченков. Когда же Лос-Анджелес не позволил нашему кораблю войти в гавань, это стало последней каплей. Политбюро объявило о полном бойкоте Олимпиады.

Интересно, откуда он всё это знал в деталях, учитывая, что молодой Родченков пришёл работать в Московскую антидопинговую лабораторию в 1985 году...

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У сбежавшего в США Григория Родченкова нашли странные разоблачения, посвящённые известным спортсменам, тренерам, международным спортивным организациям и функционерам и даже еде.

Он пишет в книге и о том, что СССР на Олимпиаде 1988 года сделал собственную секретную лабораторию на лайнере "Михаил Шолохов", а также о допинг-контроле на Играх доброй воли 1986 года (состязаниях между атлетами США и СССР).

Наша лаборатория выявила 14 положительных результатов, но люди из Госкомспорта решили не докладывать о них. Никто не хотел пятнать ту самую "альтернативную Олимпиаду", — пишет Родченков. — Я сознательно обманывал антидопинговые власти мира более десяти лет как для прославления российских спортсменов, так и для удовольствия спортивных чиновников, стремившихся увековечить успехи России. Я оправдывал свои действия тем, что ни в СССР, ни в России никогда не было реального допинг-контроля, поэтому я продолжал идти проторённой дорожкой.

Выход книги Родченкова в свет как будто чисто случайно совпадает с 40-летним юбилеем Олимпиады в Москве. И все его предыдущие заявления совпадали с проведением главных спортивных игр.

И ещё одна деталь — книга написана на английском языке. А вот видео того, как он им владеет...

Видео © ВВС

Кто он такой и почему скрывается?

Григорий Родченков — самая загадочная фигура в мире спорта последних лет. После увольнения из Московской антидопинговой лаборатории он сбежал в США, где стал информатором WADA и скандально обвинил российских спортсменов в массовом применении допинга.

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Лайф приводит отрывки из интервью бывшего директора московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA.

Загадочное в этой истории то, что он очень много говорит, но самого его давно никто не видел. Во всех интервью он появляется с закрытым лицом. Иногда ему изменяют голос или записывают по громкой связи телефона.

Фото © ВВС

Два года назад телеканал CBS показал анонс выпуска программы с Григорием Родченковым, который перенёс череду пластических операций. После этого интервью разгорелись споры о том, кто на самом деле появился в эфире телеканала, так как отличия во внешности были разительными.

Фото © CBS

Более того, его психическое состояние вызывает множество вопросов. Известно, что он несколько раз пытался свести счёты с жизнью, а также о том, что Родченков распространял среди своих же коллег эротических материалы, а также публиковал их в Сети под псевдонимом.

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По словам главы СБР Александра Кравцова, свои повести экс-директор московской антидопинговой лаборатории публиковал под псевдонимом Виктор Конте.

Ну и главное. Спортивный адвокат Артём Пацев, который защищал наших спортсменов в CAS, сообщал, что на слушании в суде, где Родченков давал показания по видеосвязи с закрытым тряпкой лицом, он путался в своих же показаниях. А позже его подписи в документах, где он обвиняет российский спортсменов, были признаны поддельными. Наших спортсменов после обвинений Родченкова, конечно, оправдали. В документе, опубликованном на сайте CAS, сообщается, что Родченков никогда не давал коктейль "Дюшес" ни одному спортсмену и что он никогда не видел, чтобы этот коктейль пили спортсмены.

Жив ли сам Родченков и кто от его имени бездоказательно очерняет советский и российский спорт — большой вопрос, который имеет минимальное отношение к самому спорту. Возможно, когда-нибудь мы узнаем ответы на всё это.

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