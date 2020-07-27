"Им сложно было договариваться". Физиогномист объяснила, что толкнуло петербуржца на расправу над женой

В семейной паре из Санкт-Петербурга, где муж убил и расчленил жену, оба супруга были закрытыми людьми, считает физиогномист, эксперт невербального поведения и специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова.
— Я вижу, что у обоих супругов закрытое верхнее веко, оба с тонкими губами, что говорит о том, что им сложно было договариваться в плане эмоций, они закрыты оба, они очень хорошо контактировали на уровне логики, то есть оба очень логические такие люди, — рассказала она в беседе с Лайфом, отметив, что супруги были хорошо совместимы друг с другом, так как взаимодействовали с миром одинаково.
Однако, по словам эксперта, лидерские позиции в семье занимала погибшая. Филатова отметила, что женщина была более собранной и цельной по своему развитию, а её супруг скорее был ведомым.
"Мне очень стыдно и очень жаль". СК опубликовал видео с допроса петербуржца, расчленившего супругуМужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
— Он, возможно, понимал, что без неё будет ещё сложнее взаимодействовать с миром, и в нём вызывало панику, с которой логически он понимал, что будет правильнее её не отпускать, — рассказала физиогномист.
При этом эксперт отметила, что не видит в супруге проявлений жестокости, задатков убийцы. По её мнению, мужчина просто безвольный и бесхарактерный. Он испугался остаться без жены, и это подтолкнуло его к преступлению.
Были проблемы с головой. Соседи рассказали Лайфу о петербуржце, расчленившем жену — видеоСемейная пара часто ссорилась.
Напомним, туловище женщины без головы, рук и ног было найдено у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством.
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