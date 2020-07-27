"Им сложно было договариваться". Физиогномист объяснила, что толкнуло петербуржца на расправу над женой

В семейной паре из Санкт-Петербурга, где муж убил и расчленил жену, оба супруга были закрытыми людьми, считает физиогномист, эксперт невербального поведения и специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова.

— Я вижу, что у обоих супругов закрытое верхнее веко, оба с тонкими губами, что говорит о том, что им сложно было договариваться в плане эмоций, они закрыты оба, они очень хорошо контактировали на уровне логики, то есть оба очень логические такие люди, — рассказала она в беседе с Лайфом, отметив, что супруги были хорошо совместимы друг с другом, так как взаимодействовали с миром одинаково.

Однако, по словам эксперта, лидерские позиции в семье занимала погибшая. Филатова отметила, что женщина была более собранной и цельной по своему развитию, а её супруг скорее был ведомым.

— Он, возможно, понимал, что без неё будет ещё сложнее взаимодействовать с миром, и в нём вызывало панику, с которой логически он понимал, что будет правильнее её не отпускать, — рассказала физиогномист.

При этом эксперт отметила, что не видит в супруге проявлений жестокости, задатков убийцы. По её мнению, мужчина просто безвольный и бесхарактерный. Он испугался остаться без жены, и это подтолкнуло его к преступлению.