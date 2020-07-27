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"Решил передать свой опыт". Самый пожилой охотник Кузбасса даёт уроки стрельбы силовикам — видео

Свой первый выстрел пенсионер сделал в 14 лет, а ружьём он владеет уже 40 лет.

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Видео © LIFE

84-летний охотник Анатолий Столянков из Кемерова провёл мастер-класс для спецназа Росгвардии. За помощь в обучении и ответственное отношение к оружию Федеральная служба войск национальной гвардии даже вручила пенсионеру благодарственное письмо.

По-моему, это и есть здоровье, если на охоту поехал. А уж если на охоту не поехал, начнёшь думать — зачем сидишь?.. Решил передать Росгвардии свой опыт, молодому поколению, для того чтобы не делали ошибок и стреляли хорошо, метко стреляли, — отметил Столянков в интервью Лайфу.

Свой первый выстрел Анатолий Никитич сделал в 14 лет, когда во время игры в прятки нашёл берданку. Уже в дальнейшем охотой он увлёкся поневоле — после Великой Отечественной войны в стране были голодные годы. Со временем это занятие переросло в настоящую страсть и профессию.

Своим ружьём пенсионер владеет уже 40 лет, он не пропустил ни одного охотничьего сезона. Однако мужчина признаётся, что с возрастом в лес его стали манить не только азарт стрельбы и поиск добычи, но и просто любование дикой природой.

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Сильвер Тецуя из Японии всю жизнь проработал простым учителем. А на старости лет благодаря внуку, увлекающемуся модой, вдруг обрёл популярность в Сети.

Вот я сяду и смотрю — как выплывает целый выводок и как мать с отцом их кормят. Я смотрю и удивляюсь, вот это мне интересно, — поделился охотник.

Он добавил, когда после таких моментов его спрашивают: "Почему не стрелял?", он отвечает: "Зачем?"

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