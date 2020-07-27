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В Москве молния ударила в двух мужчин. Спасателям пришлось запускать их сердца

Сейчас оба жителя столицы уже в сознании.

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Фото © Pixabay

Во время ливня в Москве в двух мужчин ударила молния. Инцидент произошёл около Мещерского пруда в районе Солнцево, сообщает телеканал "360". Отмечается, что разряд был устремлён в толпу, но задело только двоих.

Мужчины потеряли сознание после удара, пропали пульс и дыхание. Приехавшие на место спасатели смогли восстановить сердцебиение обоих пострадавших.

Как сообщил источник телеканала, сейчас мужчины находятся в сознании, всё помнят. Их доставили в больницу.

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