В Москве молния ударила в двух мужчин. Спасателям пришлось запускать их сердца

Во время ливня в Москве в двух мужчин ударила молния. Инцидент произошёл около Мещерского пруда в районе Солнцево, сообщает телеканал "360". Отмечается, что разряд был устремлён в толпу, но задело только двоих.
Мужчины потеряли сознание после удара, пропали пульс и дыхание. Приехавшие на место спасатели смогли восстановить сердцебиение обоих пострадавших.
Как сообщил источник телеканала, сейчас мужчины находятся в сознании, всё помнят. Их доставили в больницу.
На Москву вылилось море. В соцсетях обсуждают "грозу столетия" и показывают, как всё затопилоСиноптики обещали +25 и без дождя, но внезапно что-то пошло не так, так сейчас шутят в соцсетях по поводу столичного ливня. На протяжении полутора часов на Москву изливался самый настоящий тропический ливень. Гром гремел так, что дрожали стёкла, улицы превратились в реки, а подземные переходы стали опасны для жизни. Вот что публиковали соцсети о погодном апокалипсисе.
Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинской области во время грозы погибли два человека. Одного из них убило молнией.
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