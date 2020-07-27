В Москве молния ударила в двух мужчин. Спасателям пришлось запускать их сердца

На Москву вылилось море. В соцсетях обсуждают "грозу столетия" и показывают, как всё затопило Синоптики обещали +25 и без дождя, но внезапно что-то пошло не так, так сейчас шутят в соцсетях по поводу столичного ливня. На протяжении полутора часов на Москву изливался самый настоящий тропический ливень. Гром гремел так, что дрожали стёкла, улицы превратились в реки, а подземные переходы стали опасны для жизни. Вот что публиковали соцсети о погодном апокалипсисе.