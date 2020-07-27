На Москву вылилось море. В соцсетях обсуждают "грозу столетия" и показывают, как всё затопило

Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали — слова этой песни вполне описывают то, что происходило в столице. Не верите — просто посмотрите на эти кадры, снятые из окна квартиры.
Гром ревел такой, что уши закладывало. А молнии словно предвещали скорый конец света. К счастью, обошлось. А вот тем, кто успел снять эти вспышки в небе, повезло с хорошими, хоть и жуткими кадрами. Типа таких.
Кара небесная или конец света. В соцсетях публикуют фото и видео про шторм, обрушившийся на МосквуНакануне вечером небо столицы почернело, и на город внезапно обрушился ураган. По сообщениям МЧС, ветер достигал 22 метров в секунду. Стихия повалила 140 деревьев в Москве и Подмосковье и повредила два десятка автомобилей. Происходящее напоминало кадры из фильма-катастрофы. Вот что писали об этом жители столицы, попавшие под удар стихии или наблюдавшие её из окон.
А те, кому не посчастливилось оказаться дома, публикуют не менее впечатляющие кадры. Должна же быть компенсация за то, что промок до нитки. Не каждый день увидишь, как такси превращается в катер. А на улицу Енисейскую в Митино, выливается настоящий полноводный Енисей.
Сложнее всего было тем москвичам и гостям столицы, кто ехал на метро. Просто добравшись до нужной станции без зонта, они ну никак не могли выйти наружу. Дождь лил стеной. А бурные потоки затопляли подземные переходы. Куда уж тут идти, надо смотреть, чтоб не смыло. Как, например, на станции "Ботанический сад".
Вода, кажется, переполнила не только чашу терпения опоздавших на встречу людей, но и канализационную систему столицы. Вот посмотрите — люк явно возмущён тем, что не справляется с нагрузкой.
Во многих многоквартирных домах дождь проник внутрь и затопил коридоры. Такие кадры сделали жители комплекса "Грин-парк". Вода разливается по коридорам, и без резиновых сапог не обойтись.
Видео © Предоставлено жителями дома
В общем, погода дала взбодриться всем, кто сегодня был в Москве. Наверняка к завтрашнему утру всплывёт ещё множество последствий, которые за неполные два часа наворотила стихия. В социальных сетях же надеются, что в дальнейшем обойдётся без сюрпризов.