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"Перед Богом буду отвечать". Похитившую младенца из роддома в Ростовской области арестовали на два месяца

В беседе с Лайфом женщина заявила, что действовала неосознанно.

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Видео © LIFE

Суд арестовал на два месяца 40-летнюю жительницу Калмыкии, выкравшую новорождённого из палаты родильного дома в Ростовской области. Как сообщили в региональном управлении СКР, о её заключении под стражу ходатайствовал следователь.

В беседе с Лайфом Елена Линник заявила, что действовала неосознанно. Она отвергла версию о том, что загипнотизировала молодую маму.

Я перед Богом буду отвечать за это всё, — сказала похитительница.

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Мать украденного ребёнка видела предполагаемую преступницу и даже разговаривала с ней.

Напомним, похищение произошло 25 июля около трёх часов ночи в роддоме МБУЗ ЦРБ Сальского района. В палату родильного отделения проникла женщина и выкрала младенца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленница вышла из больницы с большим пакетом, в котором лежит новорождённый мальчик. Как рассказала мать ребёнка, незадолго до этого женщина стучала в окно и просила позвать сестру. Затем незнакомка спросила роженицу, куда она идёт. Та ответила, что в туалет. Потом произошло нечто странное. Собеседница сказала матери ребёнка идти по своим делам, и она послушно ушла, оставив женщину в палате одну. Уже в туалете роженица "очнулась" и поспешила в палату. Однако незнакомки там не оказалось.

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Похитительница ребёнка успела добраться с ним домой в другой регион.

Похищенного мальчика нашли в Калмыкии. По предварительным данным, 40-летняя жительница республики украла ребёнка и увезла к себе домой. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Злоумышленницу задержали, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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Подозреваемая в преступлении уже задержана, ей может грозить срок лишения свободы до 12 лет.

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