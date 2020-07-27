"Перед Богом буду отвечать". Похитившую младенца из роддома в Ростовской области арестовали на два месяца

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Суд арестовал на два месяца 40-летнюю жительницу Калмыкии, выкравшую новорождённого из палаты родильного дома в Ростовской области. Как сообщили в региональном управлении СКР, о её заключении под стражу ходатайствовал следователь.

В беседе с Лайфом Елена Линник заявила, что действовала неосознанно. Она отвергла версию о том, что загипнотизировала молодую маму.

— Я перед Богом буду отвечать за это всё, — сказала похитительница.

Напомним, похищение произошло 25 июля около трёх часов ночи в роддоме МБУЗ ЦРБ Сальского района. В палату родильного отделения проникла женщина и выкрала младенца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленница вышла из больницы с большим пакетом, в котором лежит новорождённый мальчик. Как рассказала мать ребёнка, незадолго до этого женщина стучала в окно и просила позвать сестру. Затем незнакомка спросила роженицу, куда она идёт. Та ответила, что в туалет. Потом произошло нечто странное. Собеседница сказала матери ребёнка идти по своим делам, и она послушно ушла, оставив женщину в палате одну. Уже в туалете роженица "очнулась" и поспешила в палату. Однако незнакомки там не оказалось.