У советника Трампа по нацбезопасности подтвердился коронавирус

У советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

— У советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена положительный результат на пробу CoViD-19. У него мягкие симптомы, — говорится в сообщении.

Теперь советник Трампа по нацбезопасности находится в изоляции, однако продолжает работать из безопасного места. Отмечается, что для главы Штатов и вице-президента риска нет.