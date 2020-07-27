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У советника Трампа по нацбезопасности подтвердился коронавирус

Сейчас Роберт О'Брайен находится в изоляции.

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Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

У советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

У советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена положительный результат на пробу CoViD-19. У него мягкие симптомы, — говорится в сообщении.

Трамп заявил, что в США может ухудшиться ситуация с коронавирусом

Глава Белого дома также призвал всех жителей страны надевать защитные маски, когда невозможно сохранять безопасное расстояние.

Теперь советник Трампа по нацбезопасности находится в изоляции, однако продолжает работать из безопасного места. Отмечается, что для главы Штатов и вице-президента риска нет.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединённые Штаты приобрели 90% мировых запасов лекарства "Ремдесивир", считающегося эффективным при лечении коронавирусной инфекции. Другие страны мира теперь испытывают трудности с доступом к препарату.

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