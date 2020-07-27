Отмечали день рождения. Лайф узнал подробности стрельбы с участием аниматоров-"полицейских" на базе отдыха в Сочи

Стрельба на базе отдыха "Шахе" в Сочи была согласована с мужчиной, который вызвал аниматоров в форме полицейских. Как стало известно Лайфу, постоялец комплекса отмечал день рождения. Первоначально праздник был намечен на конец мая, но его пришлось перенести из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции.

По словам источника, знакомого с ситуацией, мужчина не пытался кого-либо задеть или обидеть, к правоохранителям у него нормальное отношение. Сейчас он вместе с аниматорами объясняет, как ему в голову пришла идея инсценировки нападения "полицейских" на туристов.