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Исаакиевский собор за 11 дней посетило 43 тысячи человек

В свою очередь, в храме Спаса на Крови за четыре дня побывало пять тысяч человек.

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Фото © Pixabay

Исаакиевский собор в Петербурге за 11 дней посетило 43 тысячи человек. Храм вновь открыл свои двери 16 июля, перерыв в работе был обусловлен ситуацией вокруг коронавируса, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".

Как отмечается, очереди выстраиваются и к собору Воскресения Христова на Крови. За четыре дня работы в храме побывало пять тысяч человек.

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Рядом с культурными учреждениями уже с утра выстроилась очередь из желающих прикоснуться к прекрасному.

Напомним, с 27 июля в Петербурге возобновили работу аквапарки, рестораны, частные музеи и торговые центры. Для каждого вновь открытого учреждения установлены свои меры предосторожности, которые обязаны соблюдать сотрудники и посетители.

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