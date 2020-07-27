Исаакиевский собор за 11 дней посетило 43 тысячи человек

Исаакиевский собор в Петербурге за 11 дней посетило 43 тысячи человек. Храм вновь открыл свои двери 16 июля, перерыв в работе был обусловлен ситуацией вокруг коронавируса, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".
Как отмечается, очереди выстраиваются и к собору Воскресения Христова на Крови. За четыре дня работы в храме побывало пять тысяч человек.
Только в масках и по электронным билетам. Эрмитаж и Русский музей открылись для посетителей — видеоРядом с культурными учреждениями уже с утра выстроилась очередь из желающих прикоснуться к прекрасному.
Напомним, с 27 июля в Петербурге возобновили работу аквапарки, рестораны, частные музеи и торговые центры. Для каждого вновь открытого учреждения установлены свои меры предосторожности, которые обязаны соблюдать сотрудники и посетители.