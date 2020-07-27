"Чертовски круто". Отдыхающие шведы стали свидетелями прохода российской подлодки

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Шведы, отдыхавшие на яхте неподалёку от Скандинавского полуострова, стали свидетелями прохода российской подводной лодки и остались под большим впечатлением. Об этом сообщает газета Expressen.

Как рассказал 23-летний Расмус Карлссон, вместе с друзьями он отправился под парусом к острову Драге, а субмарину встретили около шести вечера, когда яхта проходила под Эресуннским мостом.

— Мы все увидели её и были поражены: она была просто гигантская, — рассказал молодой человек.

По его словам, компания сначала приняла подлодку за шотландскую, так как они спутали полотно ВМФ России и флаг этой страны. Расмус отметил, что один из его друзей шутил, что это российская субмарина, а позже шведы поняли, что это действительно так.

Молодой человек рассказал, что на капитанском мостике стояли четыре человека и один из них помахал им рукой. По словам Расмуса, подлодка проплыла всего в 30 метрах от яхты, была очень большой и издавала громкий звук.

— Я часто выхожу в море под парусом, но ничего подобного никогда не видел. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто, — рассказал швед, отметив, что теперь они с приятелями всё время вспоминают эту встречу.