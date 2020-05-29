Названы лучшие фильмы десятилетия по версии Квентина Тарантино

Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Квентин Тарантино назвал "Социальную сеть" Дэвида Финчера лучшим фильмом десятилетия. Столь высокую оценку он озвучил в интервью французскому журналу Premiere Magazine.

Напомним, что байопик изобретателя "Фейсбука" и миллиардера Марка Цукерберга вышел в 2010 году. В нём снялись Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк и Арми Хаммер. "Социальная сеть" была удостоена наград премии "Оскар" за лучший звук, лучшую музыку к фильму и лучший адаптированный сценарий.

— Это фильм № 1 — просто потому, что он лучший, — заявил режиссёр, отказавшись от дальнейших объяснений.

Второе место в своём личном рейтинге Тарантино щедро отдал "Дюнкерку", вышедшему в 2017 году. Некоторые критики называют эту военную драму едва ли не лучшим творением Криса Нолана за всю карьеру. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о ходе Дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны. В нём сыграли Том Харди, Киллиан Мёрфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана и другие.

Отметим, что режиссёр не включил в этот список ни один из собственных фильмов, вышедших за последнее десятилетие. Хотя и "Джанго освобождённый" (2012), и "Омерзительная восьмёрка" (2015), и "Однажды в… Голливуде" (2019) заслужили зрительскую любовь и высокую оценку критиков.