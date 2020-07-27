Среди погибших в ДТП под Волгоградом оказалось трое детей

В результате съезда машины в оросительный канал в Волгоградской области погибло в том числе трое детей. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

— В нарушение действующего законодательства в салоне машины находилось семь пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние в возрасте 10, 11 и 17 лет, — отмечается в сообщении ведомства.

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По данным следствия, за рулём упавшего в воду автомобиля был 28-летний гражданин Республики Таджикистан. Причиной гибели пассажиров и водителя, вероятнее всего, стала механическая асфиксия в результате утопления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшего гибель людей.