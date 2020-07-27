Instagram заподозрили в слежке за пользователями через камеру

Обладатели айфонов с установленной бета-версией iOS 14 нашли в "Инстаграме" уязвимость, которая позволяла тайно следить за пользователями приложения. Об этом сообщает The Verge.

— Пользователи отметили, что после установки обновления индикатор о работающей камере или микрофоне срабатывал даже тогда, когда они просто смотрели фото на смартфоне, — пишет издание.

Отмечается, что на вопросы журналистов и пользователей ответил представитель "Инстаграма". Он заявил, что странное поведение приложения — ошибка, над устранением которой ведётся работа.

— У нас появляется доступ к камере только тогда, когда пользователь сам того хочет, например когда переключается на неё с ленты подписок. В других случаях у нас нет к ней доступа и мы ничего не записываем, — подчеркнул он.