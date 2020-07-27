Instagram заподозрили в слежке за пользователями через камеру

Обладатели айфонов с установленной бета-версией iOS 14 нашли в "Инстаграме" уязвимость, которая позволяла тайно следить за пользователями приложения. Об этом сообщает The Verge.
Блогерша показывает самые удачные ракурсы для Instagram, которыми пользуется уже 700 тыс. человекСоветы Бонни действительно работают, именно поэтому её блог стал настолько популярным.
— Пользователи отметили, что после установки обновления индикатор о работающей камере или микрофоне срабатывал даже тогда, когда они просто смотрели фото на смартфоне, — пишет издание.
Отмечается, что на вопросы журналистов и пользователей ответил представитель "Инстаграма". Он заявил, что странное поведение приложения — ошибка, над устранением которой ведётся работа.
— У нас появляется доступ к камере только тогда, когда пользователь сам того хочет, например когда переключается на неё с ленты подписок. В других случаях у нас нет к ней доступа и мы ничего не записываем, — подчеркнул он.
Ранее Лайф сообщал, что в "Инстаграме" появился новый сервис, благодаря которому пользователи смогут совершать онлайн-покупки, не выходя из приложения. Но пока новая функция работает только в США.