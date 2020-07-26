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Блогерша показывает самые удачные ракурсы для Instagram, которыми пользуется уже 700 тыс. человек

Советы Бонни действительно работают, именно поэтому её блог стал настолько популярным.

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Фото © Instagram / bonnierzm

Бонни Крживицкая из Флориды, США, долгое время занимается фотографией и даже изучала её в университете

Фото © Instagram / bonnierzm

Встречаясь с частыми ошибками моделей, девушка решила популярно объяснить, как не стоит делать, пишет Daily Mail

Фото © Instagram / bonnierzm

Каждому хочется выглядеть потрясающе, но не всегда внешность можно поправить оперативно, поэтому есть несколько хитрых советов

Фото © Instagram / bonnierzm

На своих шпаргалках Бонни показывает, что лучше всего фотографироваться повернувшись боком, изогнув спину или выставив ногу

Фото © Instagram / bonnierzm

Нужно следить за осанкой и не смотреть прямо в камеру, поменьше улыбаться и вести себя словно королева или топ-модель с обложки модного журнала

Фото © Instagram / bonnierzm

В своём блоге девушка рассказывает также, на что новичкам лучше снимать и как обрабатывать фото для соцсетей

Фото © Instagram / bonnierzm

И такие советы настолько понравились пользователям Сети, что на Бонни уже подписалось 695 тысяч человек

Фото © Instagram / bonnierzm

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