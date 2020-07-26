Блогерша показывает самые удачные ракурсы для Instagram, которыми пользуется уже 700 тыс. человек

Бонни Крживицкая из Флориды, США, долгое время занимается фотографией и даже изучала её в университете
Встречаясь с частыми ошибками моделей, девушка решила популярно объяснить, как не стоит делать, пишет Daily Mail
Каждому хочется выглядеть потрясающе, но не всегда внешность можно поправить оперативно, поэтому есть несколько хитрых советов
На своих шпаргалках Бонни показывает, что лучше всего фотографироваться повернувшись боком, изогнув спину или выставив ногу
Нужно следить за осанкой и не смотреть прямо в камеру, поменьше улыбаться и вести себя словно королева или топ-модель с обложки модного журнала
В своём блоге девушка рассказывает также, на что новичкам лучше снимать и как обрабатывать фото для соцсетей
И такие советы настолько понравились пользователям Сети, что на Бонни уже подписалось 695 тысяч человек