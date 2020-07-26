Как выглядят тату-модели, если временно избавить их от рисунков на теле: 12 фото до и после

Сейчас эти тату-модели известны всему миру, но так было не всегда. До того как кардинально изменить свою внешность, Мара, Эмбер и Хайди не выделялись из толпы. Со временем они превратили свои тела в произведения искусства. Об их преображении рассказывает Daily Star.

Мара Инкпериал

Фото © Instagram / mara_inkperial

Мара Инкпериал — тату-модель из Германии, которая может похвастаться сотнями изображений на своём теле. Её татуировки выполнены в стиле "чёрно-серого реализма". Тело девушки украшают потрясающие портреты, каллиграфические надписи и геометрические узоры. Благодаря своей яркой внешности она завоевала любовь более полумиллиона подписчиков в "Инстаграме". Маре нравится, как она выглядела раньше, хотя, по её мнению, "было скучновато".

Фото © Instagram / mara_inkperial

По словам модели, главное преимущество "обычной" внешности — анонимность. Она предложила фанатам выбрать, какой из двух её образов нравится им больше. Но поклонники Мары так и не смогли определиться: они сошлись во мнении, что в обоих случаях от неё невозможно оторвать взгляд.

Эмбер Люк

Фото © Instagram / amberluke.fanpage

Эмбер прославилась, когда начала выкладывать в соцсети свои снимки. В общей сложности австралийская модель потратила на татуировки и боди-модификации более $25 тысяч (примерно 1,8 млн рублей). У неё почти полностью покрытые чернилами руки и каллиграфия на лице, а ещё — пирсинг "по кругу" и выкрашенные в голубой цвет глазные яблоки.

Фото © Instagram / amberluke.fanpage

Эмбер признаётся, что она не всегда интересовалась альтернативной модой. В доказательство девушка выложила снимки, на которых выглядит пай-девочкой по сравнению со своим нынешним обликом. На фото с выпускного она позирует в длинном голубом платье и без единой татуировки. Спустя несколько лет её отличительными чертами станут покрытое рисунками тело и гораздо более откровенные наряды.

Хайди Лавон

Фото © Instagram / heidilavon

Хайди потратила на татуировки более $20 тысяч (примерно 1,4 млн рублей), но признаётся, что ненавидит болезненный процесс их нанесения. За 15 лет на её теле появились десятки рисунков, посвящённых её любимым фильмам, таким как "Пятница, 13-е" и "Клерки". На девушку подписано более одного миллиона человек, и они знают, как Хайди выглядела в прошлой жизни.

Фото © Instagram / heidilavon