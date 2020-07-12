Ноги двухметровой девушки признаны одними из самых длинных в мире, но для неё это настоящее испытание

29-летняя Рентсенхорлоо Бад родилась в Монголии, но сейчас живёт в Чикаго, США. Девушку всегда легко найти в толпе, ведь её рост 205 сантиметров. Рен даже вошла в список обладательниц самых длинных ног, заняв там второе место. Первое принадлежит Маки Каррин из Техаса, США, но бороться с ней девушка не планирует — Рен вполне устраивает её положение, пишет Lad Bible.

Фото © Instagram / rentsenkhorloo_bud

Девушка рассказала, как большую часть своей жизни страдала из-за длины ног — сейчас она составляет 134 сантиметра. Разумеется, девушке было легко обгонять в беге одноклассников и доставать до самых высоких полок, но минусы это не перекрывало. В первом классе Рен уже была ростом со свою учительницу — 168 см. Она хотела носить милую одежду, но на её рост ничего такого не находилось.

Фото © Instagram / rentsenkhorloo_bud

Найти подходящую одежду просто нереально. Мой размер ноги — 46, и такой обуви в Азии нет — ни в Монголии, ни в Южной Корее. Когда я приезжала в Штаты, то старалась что-то подобрать, но тщетно. Теперь мне удаётся что-то покупать в онлайн-магазинах Рентсенхорлоо Бад

Фото © Instagram / rentsenkhorloo_bud

Рен призналась, что жить в Азии с её ростом было просто мукой, хотя и в США случаются осечки. Часто Рен задевала потолок или входила в косяки головой, что очень её расстраивало. Но сейчас она уже научилась жить со своим ростом и ногами и даже стала моделью для бренда, выпускающего легинсы для высоких девушек.

Фото © Instagram / rentsenkhorloo_bud