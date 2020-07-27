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"Глупая женщина". Экс-участник дуэта "Непара" ответил бывшей коллеге на обвинения в оскорблениях

На сцене они провели почти 17 лет.

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Фото © Тараканов Вадим / ТАСС

Певец Александр Шоуа ответил на заявление своей бывшей коллеги по группе "Непара" Виктории Талышинской об оскорблениях с его стороны, сообщает Пятый канал.

Директор солиста группы "Непара" заподозрен в покушении на столичного нотариуса

Брат и по совместительству директор солиста группы "Непара" Александра Шоуа — Беслан подозревается в стрельбе по нотариальной конторе в Москве.

Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и всё, — сказал он телеканалу.

Как ранее сообщал Лайф, Виктория Талышинская рассказала, что в предыдущем коллективе подвергалась оскорблениям и унижениям со стороны Александра Шоуа. По словам Талышинской, последней её "виной" было то, что она не смогла быстро привести себя в форму после родов.

Напомним, группа "Непара" просуществовала около 17 лет. После распада коллектива Александр Шоуа продолжил сольную карьеру. В 2019 году он записал свой второй альбом.

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