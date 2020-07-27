"Глупая женщина". Экс-участник дуэта "Непара" ответил бывшей коллеге на обвинения в оскорблениях

Певец Александр Шоуа ответил на заявление своей бывшей коллеги по группе "Непара" Виктории Талышинской об оскорблениях с его стороны, сообщает Пятый канал.

— Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и всё, — сказал он телеканалу.

Как ранее сообщал Лайф, Виктория Талышинская рассказала, что в предыдущем коллективе подвергалась оскорблениям и унижениям со стороны Александра Шоуа. По словам Талышинской, последней её "виной" было то, что она не смогла быстро привести себя в форму после родов.