Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" раскрыла пол будущего ребёнка

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Напомним, бывшая жена Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Влюблённых уже видели вместе раньше — на хоккейном матче весной этого года, который они посетили вместе с сыновьями Марии. После этого солист "Иванушек" в своём инстаграме признался, что в его семье действительно есть некоторые проблемы, и заявил, что они хотят пожить отдельно.