Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" раскрыла пол будущего ребёнка

Фото © Instagram/apollonov_ag
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова в ближайшее время станет матерью. Её новый муж баскетболист Андрей Зубков сообщил, что пара ждёт мальчика. Внимание на публикацию обратил портал Dni.ru.
— Это мальчик, — написал спортсмен, опубликовав снимок синей коляски.
Зубкова репостнула запись в свой профиль, который сейчас заполнен кадрами с новым возлюбленным.
Фото © Instagram/k1x1k
Напомним, бывшая жена Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Влюблённых уже видели вместе раньше — на хоккейном матче весной этого года, который они посетили вместе с сыновьями Марии. После этого солист "Иванушек" в своём инстаграме признался, что в его семье действительно есть некоторые проблемы, и заявил, что они хотят пожить отдельно.
А накануне Зубкова опубликовала в "Инстаграме" фото с большим животом, характерным для последних сроков беременности, и с новым мужем. Подписчики пожелали молодым счастья.