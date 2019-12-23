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#иванушкиinternational#андрейгригорьевапполонов#разводы#шоубиз

Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" раскрыла пол будущего ребёнка

сегодня в 13:28
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Фото © Instagram/apollonov_ag

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова в ближайшее время станет матерью. Её новый муж баскетболист Андрей Зубков сообщил, что пара ждёт мальчика. Внимание на публикацию обратил портал Dni.ru.

Это мальчик,написал спортсмен, опубликовав снимок синей коляски.

Зубкова репостнула запись в свой профиль, который сейчас заполнен кадрами с новым возлюбленным.

Фото © Instagram/k1x1k

Напомним, бывшая жена Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Влюблённых уже видели вместе раньше — на хоккейном матче весной этого года, который они посетили вместе с сыновьями Марии. После этого солист "Иванушек" в своём инстаграме признался, что в его семье действительно есть некоторые проблемы, и заявил, что они хотят пожить отдельно.

А накануне Зубкова опубликовала в "Инстаграме" фото с большим животом, характерным для последних сроков беременности, и с новым мужем. Подписчики пожелали молодым счастья.

София Алабина

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