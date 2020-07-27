Александр Розенбаум спас оператора на съёмках

Певец Александр Розенбаум спас оператора во время съёмок музыкальной передачи "Квартирник НТВ у Маргулиса". Об этом сообщает StarHit.
По данным издания, сотрудник съёмочной группы вместе с коллегами находился на деревянном помосте, он оступился и упал. Розенбаум, имеющий медицинское образование, вызвался оказать помощь пострадавшему, пока не приехала скорая помощь. В результате оператор выжил, однако получил серьёзные травмы.
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