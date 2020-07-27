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Закрылся на реконструкцию, не открылся после пандемии. В Крыму разорился шикарный отель Софии Ротару

С территории ресторана-гостиницы вывезли всю мебель.

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София Ротару. Фото © Instagram / Villasofia_Yalta

В Крыму разорился бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару. Ворота некогда роскошной гостиницы, расположенной на набережной Ялты, перемотаны проволокой. Отель так и не открыли для туристов после карантина, связанного с ситуацией вокруг коронавируса, передаёт Super.

Портал отмечает, что официальной причиной закрытия виллы называют реновацию, и добавляет — в прежнем виде отель вряд ли будет функционировать. Саму Ротару, её сына Руслана и невестку Светлану не видели в гостинице более года.

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Пользователи Сети считают, что модель должна сниматься в фильмах.

По данным портала, ситуация осложняется украинским гражданством семьи артистки. Проблем добавили пандемия и заоблачные цены на номера в отеле — от 20 до 45 тысяч рублей за ночь. Не помогли даже 50-процентные скидки на проживание. Редкие постояльцы жаловались, что сервис на вилле — как в трёхзвёздочной гостинице.

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Гендиректор компании по организации мероприятий отметил, что во многом увеличению доходов артистов поспособствовала элита 2000-х.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что отель Villa Sofia закрылся из-за реновации. Предполагалось, что ремонт помещений и реконструкция самого здания продлятся до мая 2020 года.

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