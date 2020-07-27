Закрылся на реконструкцию, не открылся после пандемии. В Крыму разорился шикарный отель Софии Ротару

В Крыму разорился бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару. Ворота некогда роскошной гостиницы, расположенной на набережной Ялты, перемотаны проволокой. Отель так и не открыли для туристов после карантина, связанного с ситуацией вокруг коронавируса, передаёт Super.

Портал отмечает, что официальной причиной закрытия виллы называют реновацию, и добавляет — в прежнем виде отель вряд ли будет функционировать. Саму Ротару, её сына Руслана и невестку Светлану не видели в гостинице более года.

По данным портала, ситуация осложняется украинским гражданством семьи артистки. Проблем добавили пандемия и заоблачные цены на номера в отеле — от 20 до 45 тысяч рублей за ночь. Не помогли даже 50-процентные скидки на проживание. Редкие постояльцы жаловались, что сервис на вилле — как в трёхзвёздочной гостинице.