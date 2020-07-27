Граница между Финляндией и Россией будет закрыта до 25 августа

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге заявило о продлении ограничений на границе почти до конца августа, сообщает "Интерфакс".
В Финляндии рассказали, что Горбачёв собирался отдать им КарелиюБывший финский дипломат утверждает, что сделка не состоялась только из-за отказа экс-президента Мауно Койвисто.
— Ограничения сохранятся до 25 августа. Новое рассмотрение данного вопроса планируется примерно через две недели, — заявили в дипредставительстве.
По данным генконсульства, условия для снятия ограничений на границе с тем или иным государством — снижение показателя заболеваемости коронавирусом до восьми случаев заражения на сто тысяч человек в течение четырнадцати дней.
Как сообщал Лайф, после закрытия границы Финляндия сделала исключение только для пяти европейских государств, не входящих в Шенгенскую зону, в том числе для Андорры и Кипра, а также для девяти неевропейских стран, среди которых Япония и Южная Корея. Граждане 15 государств Шенгенского соглашения могут въезжать без ограничений.