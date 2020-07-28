Одного пытались выкрасть. Минздрав Свердловской области проверит информацию о перепутанных покойниках

Министерство здравоохранения Свердловской области проверяет информацию о том, что в морге одной из больниц региона перепутали тела двух мужчин, один из которых болел коронавирусом. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Константина Шестакова сообщает портал Ura.ru.

По словам дочери одного из умерших, ей пытались выдать тело другого мужчины в одежде отца. При этом была совершена попытка похищения тела её родственника из могилы.

По данным сообщества "Краснотурьинск LIVE" в социальной сети "ВКонтакте", тела покойников перепутала санитарка. После случившегося женщину якобы уволили.