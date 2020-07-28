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Машины превратились в корабли. В Петербурге за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков — видео

По словам жителей, залило даже некоторые станции метро.

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Видео © ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Санкт-Петербурге сегодня за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщила администрация губернатора. Местные жители поделились в соцсетях видеозаписями с последствиями стихии.

В сообщении властей отмечается, что в южных районах города выпало более 30 мм осадков при среднем значении за июль 80 мм. В результате подтопления произошли на Пулковском шоссе, в районе развязки с КАД и на перекрёстке улиц Парашютной и Репищева.

По информации управления МЧС по городу, спасатели дважды выезжали ликвидировать последствия падения деревьев, а также помогали в перевозке пассажиров такси с подтопленного участка дороги.

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Сейчас оба жителя столицы уже в сознании.

Очевидцы делятся видео, на которых машины "переплывают" некоторые места на проезжей части. Кроме того, потоки воды лились с потолка станции метро "Автово", сотрудники которой оперативно пытались устранить последствия.

Накануне из-за дождя затопило некоторые районы Москвы, а в небе бушевали молнии.

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