Всё дело в сердцевине. Диетолог рассказала, какие дыни полезны, а какие нет

На прилавках Москвы и других городов России вслед за арбузами начали появляться дыни. Диетологи рекомендуют выбирать красивые плоды, так как они принесут пользу и не причинят вреда, сообщает "Вечерняя Москва".

— Мякоть у хорошей дыни имеет равномерную консистенцию без твёрдых вкраплений и тональных переходов. Семечки у такой дыни жёлтые и блестящие, они имеют мясистую вкусную сердцевину. Сама дыня приятно пахнет, на вкус сладкая и сочная, — рассказала изданию врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что перезревшая дыня — сладкая на вкус, но по своей структуре словно ватная, а то и похожа на кисель. Бывают ещё плоды, искусственно ускоренные в росте. Они бледные, безвкусные и с твёрдыми прожилками внутри. Это так называемые нитратные дыни.

Врач отметила, что плод с химикатами не только невкусный, но и опасен для здоровья. Особенно не стоит есть такой овощ детям, беременным, кормящим, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

— Нитраты в организме превращаются в нитриты. Они блокируют гемоглобин, он переходит в неактивную форму, ткани перестают дышать. Нарушается обмен веществ, — пояснила она.

По мнению медика, дыню лучше есть на голодный желудок, иначе она может забродить и вызвать расстройство. Также она противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а сладкий плод не стоит есть диабетикам.