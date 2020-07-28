"Свободу Марии!" Младшую сестру Хачатурян у здания суда встретили криками поддержки — видео

Марию, младшую из трёх сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца, после предварительного судебного заседания группа поддержки встретила и сопроводила криками с требованием свободы для девушек.

Сегодня Бутырский суд Москвы начал рассмотрение дела Марии — младшей из трёх сестёр Хачатурян. Девушка прибыла на заседание. Суду предстоит решить, возможно ли применение к ней принудительных медицинских мер. На момент совершения преступления девушка была несовершеннолетней.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что он издевался над ними, был жесток и совершал сексуальное насилие. Посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства. Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, было также заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.