Россиянам рассказали об опасности использования лекарств с никотином при отказе от сигарет

Лекарственные препараты с никотином, призванные помочь человеку отказаться от курения, также содержат в себе некоторые опасности, главная из которых заключается в том, что можно получить новую зависимость. Об этом сообщает издание News.ru.

Так, например, бывший курильщик может в течение нескольких лет использовать трансдермальные пластыри, хотя лечение с их применением рассчитано всего на три месяца. Кроме того, у никотиносодержащих лекарств, как и у других препаратов, есть противопоказания. С осторожностью ими пользоваться нужно при наличии сердечно-сосудистых расстройств, онкологии и аллергических заболеваний, а детям до 18 лет и беременным женщинам их применять совсем запрещено.

Однако, как отметил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Олег Кутушев, использование препаратов с никотином увеличивает долю бросивших курить до 15%, при том, что самостоятельно отказаться от привычки удаётся лишь пяти-семи процентам людей.

Эксперт рассказал, что эффективность таких лекарств, среди которых трансдермальные пластыри, жевательные резинки, таблетки и спреи, зависит от правильного применения и верной дозировки. Иначе может случиться рецидив.

По данным, предоставленным изданию компанией DSM Group, в первом полугодии россияне купили 2,24 миллиона упаковок препаратов от никотиновой зависимости, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это может свидетельствовать о росте желания бросить курить среди жителей страны. Кутушев отметил, что, скорее всего, такая тенденция связана с тем, что во время пандемии коронавируса люди всерьёз задумались о своём здоровье.