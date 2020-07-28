В период эпидемии в России увеличилось число пациентов с психозом

На фоне эпидемии коронавируса в России возросло количество пациентов с психозом. Это расстройство характеризуется нарушением ориентации человека в окружающей обстановке, времени или личности. Об этом сообщает News.ru.

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев рассказал, что появление психоза может быть связано с приёмом токсических веществ, генетической предрасположенностью и психологическими потрясениями.

— Для кого-то психотравмирующим фактором может даже стать сдача ЕГЭ. С данной формой расстройства люди также сталкиваются на фоне пандемии. Из-за этого в России число пациентов с психозом выросло. Карантин стал провоцирующим фактором для людей с тревожным психотипом, а также для тех, кто генетически расположен к этому заболеванию, — отметил Казанцев.

По его словам, амбулаторно лечить заболевание нельзя, так как пациент представляет опасность как для себя, так и для окружающих, человека обычно госпитализируют. Страдающий расстройством может сталкиваться с галлюцинациями, также порой у них появляются суждения и умозаключения, которые не соответствуют действительности. Пациенту может казаться, что вокруг ведётся заговор. При психозе пациенты также сталкиваются с двигательными расстройствами — они пытаются убежать от людей, спрятаться, напасть на кого-нибудь или застыть на месте.

По данным издания, доля людей, страдающих психиатрическими заболеваниями и расстройствами поведения, разнится в зависимости от региона страны. Больше всего людей с такими расстройствами на Чукотке — 9922,9 случая на 100 тысяч населения. Также в тройку регионов с высокой распространённостью этих болезней вошли Алтайский край и Еврейская АО. Минимальное количество подобных пациентов — в Чечне (1411,9).