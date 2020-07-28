На юго-западе Москвы пассажир вступил в конфликт в автобусе. Всё закончилось комой

Два человека повздорили в салоне рейсового автобуса на юго-западе Москвы, конфликт продолжился на остановке, и один из них ранил другого ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

— В рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник словесный конфликт. Выйдя на остановке, они продолжили ругаться. В результате один из них нанёс оппоненту удар в живот предметом, похожим на нож, — информирует ведомство.

Пострадавший 33-летний мужчина остался лежать на остановке. Когда на место прибыли полицейские, его доставили в больницу. Он находится в коме.

Тем временем стражи порядка задержали подозреваемого 64-летнего москвича. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый дал подписку о невыезде.