На юго-западе Москвы пассажир вступил в конфликт в автобусе. Всё закончилось комой

Два человека повздорили в салоне рейсового автобуса на юго-западе Москвы, конфликт продолжился на остановке, и один из них ранил другого ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в отделение банка — видеоЗлоумышленника удалось задержать, пострадал лишь банкомат.
— В рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник словесный конфликт. Выйдя на остановке, они продолжили ругаться. В результате один из них нанёс оппоненту удар в живот предметом, похожим на нож, — информирует ведомство.
Пострадавший 33-летний мужчина остался лежать на остановке. Когда на место прибыли полицейские, его доставили в больницу. Он находится в коме.
Тем временем стражи порядка задержали подозреваемого 64-летнего москвича. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый дал подписку о невыезде.
Как сообщал Лайф, ранее в Симферополе врач скорой помощи получил ножевое ранение от пациента, к которому медики приехали на вызов. Местная жительница Симферополя вызвала бригаду медиков для оказания психиатрической помощи её 32-летнему сыну, который бегал по квартире с кухонным ножом в руке.