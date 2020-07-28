СК: Во время самоизоляции в Петербурге выросло число "бытовых" убийств

Глава ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александр Клаус рассказал, что в городе количество совершаемых убийств на сто тысяч жителей в несколько раз меньше, чем в других российских городах. При этом в период самоизоляции выросло число убийств, совершённых на бытовой почве.

— Санкт-Петербург выгодно отличается в целом от среднероссийских показателей. И количество совершаемых убийств на сто тысяч населения, есть такой коэффициент, оно в два-три раза меньше, чем в целом по России. И достаточно высокая раскрываемость, — рассказал руководитель регионального управления СКР в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Клауса, за первое полугодие текущего года нераскрытыми остались два убийства, над которыми продолжается работа.

Глава СК также отметил, что за период самоизоляции в Северной столице не произошло резкого роста преступлений, однако число убийств, совершённых на бытовой почве прежде всего в связи с распитием алкоголя, несколько увеличилось.

Буквально накануне в Санкт-Петербурге произошло преступление, поразившее общественность. Мужчина поссорился с женой, которая хотела с ним развестись, и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством.