СК предъявил новое обвинение осуждённому за коррупцию экс-главе Коми Гайзеру

Следственный комитет России предъявил осуждённому за создание организованного преступного сообщества и коррупцию бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу. Экс-чиновнику вменяют превышение должностных полномочий, сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется, дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзера и его соучастников уже осудили. По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год обвиняемый распорядился, чтобы на тот момент мэр Сыктывкара Иван Поздеев выделил земельные участки без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов.
Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонииТакже бывшему руководителю республики необходимо уплатить 160 миллионов рублей штрафа.
Гайзер действовал в интересах компании, принадлежащей знакомому. В результате бюджету города был причинён ущерб в размере свыше 8,7 миллиона рублей. В настоящий момент проводятся следственные действия для окончания расследования уголовного дела.
Напомним, в начале июля второй кассационный суд признал законным приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, которого осудили на 11 лет за хищения и отмывание денег. По версии следствия, с декабря 2005-го и до самого задержания в сентябре 2015 года глава региона и его сообщники похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причинённый ущерб оценивается в три миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей.