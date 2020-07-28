СК предъявил новое обвинение осуждённому за коррупцию экс-главе Коми Гайзеру

Следственный комитет России предъявил осуждённому за создание организованного преступного сообщества и коррупцию бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу. Экс-чиновнику вменяют превышение должностных полномочий, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзера и его соучастников уже осудили. По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год обвиняемый распорядился, чтобы на тот момент мэр Сыктывкара Иван Поздеев выделил земельные участки без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов.

Гайзер действовал в интересах компании, принадлежащей знакомому. В результате бюджету города был причинён ущерб в размере свыше 8,7 миллиона рублей. В настоящий момент проводятся следственные действия для окончания расследования уголовного дела.