Водонаева поступила на журфак МГУ

Телеведущая и модель Алёна Водонаева успешно прошла собеседование и стала студенткой на программе профессиональной переподготовки факультета журналистики Московского государственного университета. Об этом сообщает Super.
Уже в сентябре экс-участница "Дома-2" вместе с сокурсниками начнёт посещать лекции и семинары. Высшее образование Водонаева получала 15 лет назад в Тюменском государственном университете: она выпускница филфака по специальности "журналистика".
Мария Шарапова поступила в Гарвардский университетИзвестная российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о том, что она собирается учиться в Гарвардском университете.
Во время обучения в МГУ телеведущую ждут такие предметы, как журналистская этика, создание медиапроектов и право СМИ.
Ранее Водонаева прокомментировала слухи о намерении уйти в политику. Бывшая участница телепроекта "Дом-2" сравнила себя с "котом, который гуляет сам по себе".