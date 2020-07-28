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Водонаева поступила на журфак МГУ

15 лет назад она окончила Тюменский госуниверситет.

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Фото © Instagram / alenavodonaeva

Телеведущая и модель Алёна Водонаева успешно прошла собеседование и стала студенткой на программе профессиональной переподготовки факультета журналистики Московского государственного университета. Об этом сообщает Super.

Уже в сентябре экс-участница "Дома-2" вместе с сокурсниками начнёт посещать лекции и семинары. Высшее образование Водонаева получала 15 лет назад в Тюменском государственном университете: она выпускница филфака по специальности "журналистика".

Мария Шарапова поступила в Гарвардский университет

Известная российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о том, что она собирается учиться в Гарвардском университете.

Во время обучения в МГУ телеведущую ждут такие предметы, как журналистская этика, создание медиапроектов и право СМИ.

Ранее Водонаева прокомментировала слухи о намерении уйти в политику. Бывшая участница телепроекта "Дом-2" сравнила себя с "котом, который гуляет сам по себе".

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