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Полиция проводит проверку после концерта Моргенштерна в Сочи во время пандемии

В регионе всё ещё действует запрет на проведение массовых мероприятий.

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Фото © Instagram / morgen_shtern

Полиция организовала проверку после того, как во время пандемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия рэпер Алишер Моргенштерн провёл концерт в Сочи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам собеседника агентства, уже составлено два административных материала в отношении руководства и компании, которая отвечала за организацию концерта, по статье "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Отмечается, что материалы в ближайшее время будут переданы в суд.

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Причиной иска стала отмена концерта в ноябре прошлого года.

Напомним, на концерте исполнителя собралось намного более 100 человек, судя по видеозаписям в соцсетях. Сам артист на одном из роликов говорит, что "это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все, кстати".

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