Полиция проводит проверку после концерта Моргенштерна в Сочи во время пандемии

Полиция организовала проверку после того, как во время пандемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия рэпер Алишер Моргенштерн провёл концерт в Сочи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По словам собеседника агентства, уже составлено два административных материала в отношении руководства и компании, которая отвечала за организацию концерта, по статье "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Отмечается, что материалы в ближайшее время будут переданы в суд.
Спорткомплекс в Дзержинске намерен через суд взыскать с Киркорова 50 тысяч рублейПричиной иска стала отмена концерта в ноябре прошлого года.
Напомним, на концерте исполнителя собралось намного более 100 человек, судя по видеозаписям в соцсетях. Сам артист на одном из роликов говорит, что "это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все, кстати".