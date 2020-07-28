Полиция проводит проверку после концерта Моргенштерна в Сочи во время пандемии

Полиция организовала проверку после того, как во время пандемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия рэпер Алишер Моргенштерн провёл концерт в Сочи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам собеседника агентства, уже составлено два административных материала в отношении руководства и компании, которая отвечала за организацию концерта, по статье "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Отмечается, что материалы в ближайшее время будут переданы в суд.